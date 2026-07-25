Una exposición en Fregenal de la Sierra recorre la iconografía de santos desde una visión del siglo XXI

Archivo - Exposición 'SanToys. Una revisión iconográfica actualizada ParaLosQueAmanDemasiado' que se expone hasta el 9 de agosto en la antigua Iglesia de San Ildefonso de los Jesuitas de Fregenal de la Sierra. - CENTRO EUROPEO DEL HUMANISMO ARIAS MONTANO

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 25 (EUROPA PRESS)

La antigua Iglesia de San Ildefonso de los Jesuitas de Fregenal de la Sierra expone desde el pasado 8 de julio la muestra 'SanToys. Una revisión iconográfica actualizada ParaLosQueAmanDemasiado', un trabajo del artista Manuel Fernando Mancera Martínez donde se propone revisitar las imágenes de santos y santas de la Iglesia Católica desde una mirada contemporánea, propia del siglo XXI.

La exposición, organizada por el Centro Europeo del Humanismo Arias Montano (Ceham) e integrada en la programación oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal, podrá visitarse hasta el próximo 9 de agosto.

Comisariada por Alberto Márquez Carrascal y María Luisa Rubio Ramos, la muestra reúne la serie completa de SanToys formada por 31 piezas realizadas en Adobe Illustrator. El proyecto propone una revisión contemporánea de santas y santos de la tradición cristiana católica, apostólica y romana, trasladando la iconografía devocional a los lenguajes visuales del siglo XXI.

Además, el espacio escogido tiene una especial significación, según ha resaltado el Ceham en un comunicado, puesto que la iglesia, hoy en día desacralizada, se ha convertido en un espacio abierto al público como un área cultural. De esta forma, la exposición vuelve a activar su memoria simbólica a través de una propuesta que dialoga con lo sagrado, pero con una visión ya contemporánea, digital y de sensibilidad popular.

"En este contexto, las piezas de Mancera ocupan el lugar que tradicionalmente correspondía a las imágenes devocionales, generando una tensión fértil entre tradición y modernidad, culto e imagen, patrimonio y presente", ha comentado la organización.

Así, esta muestra nace del acervo popular y del sentimiento colectivo cristiano, pero se proyecta hacia una sociedad en la que la imagen circula por pantallas y donde nuevas formas de devoción se materializan también a través del teléfono móvil.

Además, las imágenes se acompañan de textos poéticos que conectan cada SanToy con su hagiografía y con una experiencia afectiva contemporánea. La muestra permite así mirar de otro modo el santoral: no como un repertorio cerrado de imágenes heredadas, sino como un lenguaje vivo, capaz de ser traducido, reactivado y compartido por nuevas generaciones.

La exposición se puede puede visitarse en la Iglesia de los Jesuitas de Fregenal de la Sierra los sábados, domingos y festivos, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas hasta el próximo 9 de agosto.

La exposición está organizada por el Centro Europeo del Humanismo Arias Montano y forma parte de la programación oficial del Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal de la Sierra. Cuenta con la colaboración de la Universidad de Extremadura, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la Sociedad Montana, Televisión Fregenal y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, entre otras entidades.