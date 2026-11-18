CArtel de la exposición - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante '20 años Matrimonio Igualitario. Sí, sigo queriendo', ha llegado a Mérida, donde puede visitarse ya en el Centro Cultural Alcazaba hasta el próximo 1 de diciembre.

El Ayuntamiento, en colaboración con el Ministerio de Igualdad -a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+-, presentan esta muestra, que conmemora el vigésimo aniversario de la aprobación de la Ley 13/2005, por la que se modificó el Código Civil para reconocer el derecho a contraer matrimonio y adoptar a las parejas del mismo sexo en España.

La exposición permanece abierta al público desde el 16 de noviembre hasta el 1 de diciembre en el Centro Cultural Alcazaba, y ofrece a los visitantes un "espacio de memoria, reflexión y divulgación en torno a la diversidad sexual y de género y a los avances en derechos civiles alcanzados en las últimas décadas", según explica el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

Comisariada por José María Ramírez Dueña y realizada en colaboración con la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), la Fundación Pedro Zerolo y la Red Universitaria por la Diversidad (RUD), la muestra ofrece una "mirada retrospectiva al movimiento y al activismo LGTBI+ desde el final del franquismo hasta la actualidad".

Así, a través de fotografías históricas, carteles, textos temáticos, cronogramas y documentos de época, el recorrido "pone en valor cómo la acción colectiva y la cooperación entre la sociedad civil y las instituciones han impulsado la transformación social y legislativa del país", concluye.