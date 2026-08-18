Una exposición en Mérida ofrece un recorrido visual sobre el consentimiento y la agresión sexual contra mujeres y niñas

Inauguración de la exposición 'Sí es solo sí: Acabemos con la violencia sexual' - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Sí es solo sí: Acabemos con la violencia sexual' ofrece en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida un recorrido visual y documental a través de 12 paneles para desmitificar estereotipos sobre el consentimiento y la violencia sexual, que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas, y podrá visitarse hasta el 31 de agosto.

Se trata de una propuesta de Amnistía Internacional Extremadura (AIEX) que ha sido presentada por el vicepresidente de la organización, José Manuel Rodríguez; la activista del equipo de Relaciones Institucionales de AIEX y de Mérida, Ana Pizarro; y la delegada de Educación, Susana Fajardo.

Así, la muestra se podrá visitar de 09,00 a 21,00 horas, de lunes a viernes, y propone una serie de medidas para prevenir "esta lacra", ya que, según ha explicado Pizarro, "la información es poder, y el conocimiento es el mejor aliado para defender los derechos" de las mujeres y niñas.

En este sentido, la activista ha mostrado cifras procedentes del Ministerio del Interior y de encuestas realizadas por Amnistía Internacional, que reflejan que durante el primer semestre de 2025 "as fuerzas de seguridad tramitaron 2.655 denuncias por violación" frente a las 2.481 registradas en el mismo periodo de 2024, lo que supone "un aumento del 7 por ciento".

Además, se registraron 7.907 denuncias por agresiones sexuales sin penetración y otros delitos sexuales, lo que supone "un 4 por ciento más que el año anterior". En 2024 se denunciaron en España "una media de cinco violaciones al día" y 15.953 agresiones sexuales sin penetración, "una media de 43,7 casos diarios, para alcanzar un total de 21.159 delitos contra la libertad sexual".

A su vez, Pizarro ha indicado que el 70 por ciento de las víctimas adolescentes de violencia de género "no denuncia ni tiene intención de hacerlo, una cifra que sigue vigente según los últimos informes disponibles".

"Una situación que refleja que más de tres millones de niñas y mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, así como que más del 75 por ciento de las mujeres admiten que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja en más de una ocasión", ha remarcado.

Asimismo, el 40,4 por ciento de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, frente al 32 por ciento de las mujeres sin discapacidad. En 2024, el 51 por ciento de los feminicidios registrados en España correspondieron a mujeres de nacionalidad extranjera, "lo que refleja un riesgo 4,9 veces superior de homicidio respecto a las mujeres españolas".

Con todo ello, Pizarro ha asegurado que "son cifras alarmantes que debemos frenar" y, por ello, es primordial "visibilizar estas realidades de violencia sexual para que las mujeres puedan tener garantizado el cumplimiento de sus derechos fundamentales y para conseguir que la violencia contra las mujeres deje de ser una pandemia mundial".

Por último, ha invitado a la ciudadanía a recorrer la exposición para asumir un compromiso "desde el activismo" y lograr que, entre todos, "el mundo pueda cambiar, porque no lo hará solo".

Cabe destacar que la información está clasificada para todos los públicos con un enfoque orientado a la concienciación sobre la violencia de género y la importancia de una educación afectivo-sexual basada en el respeto.

CONSENTIMIENTO SEXUAL

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha destacado la importancia de la exposición, especialmente ante la proximidad de la Feria de Mérida, con el propósito de tener "una feria segura para todas las mujeres" y poder hablar de forma libre y amable sobre lo que supone "relacionarnos y mantener relaciones de una forma consentida".

Asimismo, ha incidido en la importancia de hablar con los hijos desde que son pequeños sobre el consentimiento, sobre qué partes privadas no deben permitir que les toquen y sobre lo que "sí supone tener un acercamiento en igualdad de condiciones", especialmente durante la adolescencia, "una etapa en la que las cifras de chicas que han sufrido alguna agresión y no denuncian también son alarmantes".

Finalmente, Fajardo ha asegurado que se debe eliminar el "tabú de que nuestros hijos e hijas sepan exactamente a lo que se atienen y cómo deben relacionarse de una forma igualitaria". En este sentido, ha señalado que la exposición viene a "refrendarlo y a seguir aportando a todas las medidas que realizamos desde el Ayuntamiento".