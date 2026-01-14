Una exposición repasa en Badajoz una docena de rincones y sucesos de la Guerra Civil en España

Cartel de la exposición 'Lugares y episodios' - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante del Servicio de Memoria Histórica y Democrática 'Lugares y episodios', que hace un repaso por una docena de rincones y sucesos de la Guerra Civil en España y a través de la represión franquista en la provincia de Badajoz, está a disposición del público estos días en el Hospital Centro Vivo de la capital pacense.

Entre esos espacios, se puede conocer el refugio que el pueblo portugués de Barrancos dio a 2.000 extremeños que salvaron así su vida, huyendo de la "barbarie" de los sublevados.

Además, se recogen otros episodios ocurridos en la provincia, como la ocupación de tierras del 25 de marzo, la columna de los 8.000, la sublevación de Badajoz, el batallón de los castúos, la batalla de la Serena, las refugiadas en la Sierra de Monsalud, la columna de la muerta, la batalla de Los Santos y las primeras exhumaciones de represaliados, así como lugares protagonistas de la represión como las colonias penitenciarias de Montijo y el campo de concentración de Castuera.

Igualmente, se incluye el hito del nacimiento del Proyecto para la recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura-Premhex, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La iniciativa, que se encuentra abierta al público hasta el próximo 25 de enero, puede ser solicitada al Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Badajoz por parte de ayuntamientos, centros educativos y asociaciones interesadas para acogerla gratuitamente y acercarla así a la ciudadanía.