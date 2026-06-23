Extremadura afronta un verano con temperaturas por encima de la media tras una primavera seca y muy cálida

El delegado territorial de la Aemet Extremadura, Marcelino Núñez, hace balance de la primavera y presenta las previsiones para el verano. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BADAJOZ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura presenta una alta probabilidad de registrar este verano temperaturas más elevadas y situadas por encima de los valores climatológicos de referencia del periodo 1991-2020 y las precipitaciones habituales para la época.

Todo ello tras una primavera muy seca y muy cálida, en la que la temperatura media del trimestre entre marzo y mayo ha sido de 16,5 grados y las lluvias han representado únicamente el 59 por ciento del valor de referencia.

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha avanzado este martes la predicción estacional para el verano, según la cual para se esperan temperaturas "con muchísima probabilidad por encima de la media" de junio a septiembre.

En cuanto a las precipitaciones, no ven una señal "clara", aunque "quizás" algo de húmeda en estos primeros meses, propio de tormentas, por lo que se situarán entre los valores normales y tal vez algo por encima. No obstante, ha subrayado que habitualmente las precipitaciones son escasas en estas fechas.

De cara a los próximos días, la predicción pasa por que la ola de calor "ya tiende a disminuir" y "en principio" para el miércoles o el jueves "debe haber desaparecido". Para este miércoles se esperan los últimos avisos solamente amarillos, en el norte de Cáceres, las Villuercas y la zona de La Siberia y el jueves "en principio" sin ningún aviso ni siquiera amarillo en la región, porque para ese día se espera un descenso "notable" en las máximas.

"Hasta el final de la semana la tendencia es mantenerse en esas temperaturas, que van a ser agradables comparadas con las que tenemos ahora" con unos 33 o 34 grados, pero "luego ya se mantienen o empezarán a subir un poquito, bueno, porque el 28 de junio no es tampoco una fecha para que sean temperaturas muy bajas".

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