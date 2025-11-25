Extremadura alcanza las 246.197 pensiones con una media de 1.113 euros, las más bajas y las que más suben del país

Archivo - Una mujer pensionista paseando por una calle de Madrid - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Extremadura se situó en 246.197 en noviembre, un 2,10 por ciento más que hace un año (+1,53 por ciento en España), con una cuantía media de 1.113,44 euros, situándose como las más bajas del país, donde la media se eleva hasta los 1.316,69 euros, a pesar de ser las únicas que suben por encima del 5 por ciento, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

En concreto, la cuantía media de las pensiones en la comunidad ha crecido un 5,09 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, la más alta del país, donde se incrementaron una media del 4,42 por ciento.

Del total de pensiones concedidas en noviembre, 144.386 son de jubilación, con una percepción media de 1.278,82 euros; 59.077 de viudedad, con una media de 856,10 euros; 31.409 de incapacidad permanente, de 946,47 euros; 9.131 de orfandad, de 522,48 euros de media; y 2.186 en favor de familiares, por 692,47 euros.

Por su parte, las pensiones con complementos a mínimos alcanzan las 91.975 y suponen el 37,4 por ciento del total, porcentaje que sube al 43,8 por ciento en el caso concreto de las mujeres mientras que baja al 31,3 por ciento para los hombres.

(Más información en Europa Press)