Extremadura amplía en 2 millones más el Aval Joven para adquirir una vivienda

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en 2 millones de euros más el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, más conocido como Aval Joven, tras agotarse los fondos actuales.

Este fondo se creó con el objetivo de implementar un instrumento financiero regional para facilitar la adquisición de vivienda, sobre todo destinada a la población joven.

Los fondos aportados a esta medida se iniciaron con 3 millones de euros consignados en junio de 2024 que se ampliaron en 2 millones más en diciembre del pasado año y se han vuelto a ampliar en dos ocasiones más en este ejercicio 2025, en marzo y julio, respectivamente.

900 JÓVENES BENEFICIADOS

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha puesto en valor que la medida, desde su puesta en marcha, ha ayudado a un total de 900 jóvenes menores de 36 años a acceder a una vivienda, de forma mayoritaria en poblaciones del entorno rural.

"Con lo que cumplimos una de nuestras prioridades, fijar población joven y que esa población joven elija nuestros pueblos para vivir", ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El importe total del aval desde su inicio supera los 12 millones de euros de fondos propios y permite a los jóvenes, que son quienes "mayores dificultades" tienen en Extremadura para adquirir una vivienda, afrontar la entrada de una hipoteca aunque carezcan de los ahorros que se precisan en el momento inicial.