Extremadura aprueba ayudas de 19,5 millones para la cereza por las lluvias y la apicultura y el cereal por los insumos

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto-ley por el que se regula la concesión de dos tipos de ayuda, una extraordinaria a explotaciones de cereza afectadas por adversidades climáticas producidas entre el 8 y 13 de mayo de 2026, y otra de emergencia a explotaciones apícolas y de cereal perjudicadas por el incremento de costes derivado de la crisis en Oriente Próximo.

En su conjunto, estas ayudas extraordinarias alcanzan un importe de 19.587.335 euros, tal y como ha detallado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, en una comparecencia en la sede de su departamento tras la celebración del Consejo de Gobierno.

En concreto, del total, los 2 millones de euros que corresponden a la ayuda a la cereza son fondos propios de la comunidad autónoma, y el resto, de los 17 millones de euros que corresponden a las ayudas del cereal y la apicultura, 5.860.000 euros corresponden a la asignación europea para Extremadura, mientras que el resto, 11.720.000 euros, son también fondos propios de la comunidad.

Por tanto, Extremadura aporta 13.720.000 euros de recursos propios al conjunto de estas ayudas, cuya necesidad argumenta el Ejecutivo regional atendiendo a la coyuntura del contexto global y fenómenos climáticos extremos, y teniendo en cuenta que el sector agrícola de la Comunidad Autónoma constituye un "pilar fundamental" de su economía, "motor en núcleos rurales y factor esencial para fijar población".

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