Extremadura cerró noviembre de 2025 con un superávit de 127 millones, el 0,45% de su PIB

Extremadura ha cerrado el mes de noviembre del pasado año 2025 con un superávit en sus cuentas de 127 millones de euros que equivale al 0,45 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

El superávit registrado en Extremadura en el undécimo mes de 2025 es inferior al anotado en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó una cifra de 551 millones de euros (2,07% del PIB).

Todas las comunidades autónomas han cerrado con superávit el undécimo mes del pasado año, salvo la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, que registraban déficit en sus cuentas al finalizar noviembre.

A nivel nacional, el déficit de las administraciones públicas, sin incluir la Administración Local, ha cerrado el mes de noviembre en el 1,08 por ciento del PIB, por debajo del 1,70 por ciento registrado en el mismo periodo de un año antes, con 18.206 millones de euros, que supone un 32,7 por ciento menos.

Si se excluye el impacto de la dana, estimado en 4.502 millones, el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social se reduce al 0,81 por ciento del PIB, esto es, 13.704 millones de euros, un 40,3 por ciento menos, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda.

En detalle, el déficit de la Administración Central se sitúa en 30.117 millones de euros en noviembre de 2025, inferior en un 22,6 por ciento al del mismo periodo de 2024, lo que equivale al 1,79 por ciento del PIB.

