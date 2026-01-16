Extremadura cierra 2025 con 21.096 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 14,8% más

Archivo - Un camarero de nacionalidad extranjera atiende una mesa en una terraza en el centro de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social se han incrementado en 2.733 durante el año 2025 en Extremadura, lo que supone un aumento del 14,88 por ciento, hasta alcanzar los 21.096 cotizantes extranjeros.

En tasa intermensual, los afiliados extranjeros a la Seguridad Social se han reducido en 640 en diciembre de 2025 con respecto a noviembre, un 2,94 por ciento menos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, de los 21.096 afiliados extranjeros a la Seguridad Social con los que Extremadura cerró el año 2025, 13.319 de ellos proceden de fuera de la Unión Europea, y los 7.778 restantes, son de países de la UE. Además, 11.986 son hombres, y 9.110, mujeres.

