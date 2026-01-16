La Junta de Extremadura se sitúa "con el campo" frente al acuerdo con Mercosur al no dar garantías de "reciprocidad"

Varios tractores circulan por la N-403 dirección Zafra durante un acto de protesta este viernes - Javier Cintas - Europa Press

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha señalado que la Junta de Extremadura está "con el campo" en sus protestas de este viernes al considerar que, en el caso del acuerdo con Mercosur, "no se está garantizando la reciprocidad".

Preguntado durante una visita a una empresa en Badajoz por las tractoradas que recorren este viernes diversos puntos de la región en defensa del sector agrario y para manifestar el rechazo a la nueva reforma de la PAC o a acuerdos comerciales como Mercosur, ha hecho hincapié en que considera que los acuerdos comerciales "siempre son interesantes", como es la eliminación de barreras arancelarias, mientras que en particular sobre el tema referido a Mercosur cree que "el problema es que no se está garantizando la reciprocidad", o dicho de otra forma, que se produzca en las mismas condiciones.

"Aquí no podemos usar determinados fertilizantes que allí sí pueden y es muy difícil la trazabilidad", ha destacado, para ahondar en que, bajo su punto de vista, todo lo que sea eliminar barreras comerciales le "parece bien", "pero se tiene que garantizar la producción en las mismas condiciones en otros mercados" y cree que "en este caso no se está haciendo".

En cualquier caso, el consejero de Economía en funciones está "con el campo" y con la consejera de Agricultura y cree que hay que defender los intereses de los agricultores.