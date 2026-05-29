Extremadura cierra marzo con un déficit de 82 millones de euros, equivalente al 0,28% de su PIB

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Reduce su déficit en 124 millones de euros entre 2025 y 2026

MADRID/MÉRIDA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el pasado mes de marzo con un déficit en sus cuentas de 82 millones de euros, lo que equivale al 0,28% de su Producto Interior Bruto (PIB).

Mientras, en el mismo mes de 2025, la comunidad extremeña registraba un déficit de 206 millones de euros, que representaba el 0,73% de su PIB, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

De este modo, Extremadura se sitúa la sexta comunidad autónoma con mayor déficit, por delante de Cantabria y Comunidad Valenciana (-0,36% cada una), Región de Murcia (-0,60%), Canarias (-0,75%) y Baleares (-0,76%).

Por delante están Cataluña (-0,25%), Aragón (-0,24%), Castilla-La Mancha (-0,23%), Galicia (-0,20%), Castilla y León (-0,15%), Comunidad de Madrid (-0,13%), La Rioja (-0,08%), Andalucía (-0,06%), Asturias (0%) y País Vasco y Navarra, que presentan un superávit del 0,15% y el 0,83%, respectivamente.

De media, las comunidades autónomas registraron un déficit del 0,20% en el tercer mes del año, correspondiente a un montante global de 3.506 millones de euros en términos absolutos, cifra inferior al contabilizado en el mismo mes de 2025, cuando el déficit autonómico ascendió a 5.483 millones, un 0,32% del PIB regional.

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