Extremadura cierra el primer semestre con un déficit de 530 millones, el 1,79 % de su PIB, el segundo más alto del país

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MÉRIDA/MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el primer semestre del año con un déficit en sus cuentas de 530 millones de euros, equivalente al 1,79 % de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Hacienda, consultados por Europa Press.

El dato de junio sitúa a la región como la comunidad autónoma con el segundo mayor déficit en términos relativos durante el primer semestre, solo por detrás de Canarias (1,93 %), y muy por encima de la media del conjunto de comunidades autónomas, que alcanzó el 0,97 %.

En términos interanuales, el desequilibrio de las cuentas se reduce en términos de PIB, al pasar del 2,07 % de 2025 al 1,79 % actual, y también se reduce en términos absolutos, desde los 581 millones de déficit del pasado año a los 530 actuales.

Por regiones, País Vasco fue la única que registró superávit (0,01% de su PIB), mientras que las otras 16 cerraron con déficit el sexto mes del año. Los mayores en términos de PIB se dieron en Canarias (1,93 %), Extremadura (1,79 %) y Baleares (1,78 %).

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