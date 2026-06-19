Extremadura cifra en unos 300.000 los actos médicos suspendidos desde el inicio de la huelga mensual en diciembre

La consejera de Salud, Sara García Espada, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha cifrado en unos 300.000 los actos médicos suspendidos desde el inicio de la huelga de facultativos mensual en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco, referidos al periodo que abarca entre diciembre de 2025 y este mes de junio y a un compendio de pruebas, intervenciones y consultas.

En concreto, desde dicho mes de diciembre al pasado mes de mayo han sido 264.629 los actos médicos suspendidos, y aunque en todo caso la próxima semana ofrecerá el dato exacto el cálculo, si las previsiones de este viernes se cumplen acorde a los días anteriores, Extremadura rondaría los 300.000 actos médicos suspendidos en este periodo de tiempo, algo que "no se puede permitir" y que "es un agravio a los pacientes que esperan ser atendidos".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios preguntada por si están planificadas o cubiertas las vacaciones en el sector sanitario, ante lo que ha explicado que no y que se está perfilando, a tenor de lo cual ha matizado que desde la consejería no empiezan el plan de verano en la época estival, sino que cuentan con un plan de retención y fidelización todo el año en Extremadura.

De este modo, eso hace que el plan de verano lo perfilen "un poco más tarde que antes", cuando "durante el año apenas se contrataba" y se hacía a partir del 1 de julio. "Ahora no. Hay contrataciones todo el año y se potencian durante el verano", ha aseverado, junto con que ello les permite "un poco más de margen" para perfilar las vacaciones y la situación en bolsa.

Sobre esta última, ha destacado que el año pasado agotaron toda la de Enfermería, y que en este 2026 la previsión es la misma, aunque en todo caso "hay muchos que ya están contratados desde antes del verano" y considera que la próxima semana ya terminarán de perfilar y ofrecerán toda la información al respecto.

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