Extremadura cifra en unos 900 millones lo que debiera recibir si se aplica su producción eléctrica sobre la recaudación

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha cifrado en unos 900 millones de euros "como mínimo" lo que debiera recibir la comunidad por parte del Estado si se aplicase el porcentaje de producción eléctrica extremeño a la recaudación estatal por dicho concepto.

Así, ha explicado que la fiscalidad vinculada a la energía cada año por recaudación estatal, autonómica y local alcanza la cifra de unos 9.000 millones de euros, a lo que habría que sumar casi 2.000 millones de euros más si se tiene en cuenta el Impuesto sobre Sociedades.

"Sin duda el foco creo que hay que ponerlo en quien se lleva la mayor parte de la recaudación, que es el Estado, que es la hacienda estatal", ha asegurado la consejera extremeña preguntada por los medios por las petición de eliminar el Impuesto sobre Instalaciones que Incidan en el Medio Ambiente, conocido como 'ecotasa', por el que se recauda en Extremadura algo más de 80 millones de euros.

Por ello, la consejera extremeña ha abogado por abordar todo el sistema tributario de la energía. "Nos sentamos, hablamos, vemos todo el sistema tributario, vemos quién está cobrando qué y dónde está el problema, pero les garantizo que el problema no es el impuesto extremeño, el problema es la hacienda estatal. El problema es lo que está haciendo el Estado, asfixiando a impuestos a estas empresas porque quiere aniquilarlas, quiere acabar con ellas", ha asegurado.

"9.000 millones de euros, a los cuales sumamos algo que no está cedido, que no se cede a las comunidades autónomas, que es el Impuesto sobre Sociedades. Fíjense en las cifras y ahora vengan a nuestra región y vean lo que hay en nuestra región, que son esos 85 millones para una región que produce un 10 por ciento. Si ese 10 por ciento se aplicase sobre toda la recaudación, unos 900 millones como mínimo tendrían que llegar a Extremadura. Nos están pidiendo que bajemos la recaudación, que anulemos la recaudación, pero si es que este no es el problema", ha asegurado.

