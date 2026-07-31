Extremadura considera que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional tras la crisis migratoria en Ceuta

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

HERVÁS (CÁCERES), 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha considerado que el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional tras la crisis migratoria en Ceuta.

Bautista ha considerado que la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta es "algo inaudito" y responde, en su opinión, a la "falta de política internacional" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La política exterior del Gobierno de España nadie la conoce", ha aseverado.

En este sentido, también ha lamentado el vicepresidente de la Junta que el Ejecutivo nacional se "introduce" en causas en las que "nadie llama" al Gobierno de España y, sin embargo, no "quiere jugar" las causas de la defensa de fronteras, la integridad territorial, la seguridad nacional y la "propia convivencia".

"Y que no quiera jugarlas el presidente del Gobierno ejerciendo y utilizando las herramientas que le da la legislación nacional para poder establecer los mecanismos que garanticen esa seguridad, esa integridad territorial, nuestra frontera, llama mucho la atención y da la sensación de que está a otros intereses que no son precisamente los intereses de nuestro país, los intereses de nuestra ciudadanía", ha advertido.

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en Hervás (Cáceres), donde ha visitado la pista Heidi, donde se han desarrollado algunos de los trabajos de restauración forestal tras el incendio de Jarilla del pasado verano.

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