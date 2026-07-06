Extremadura considera necesario ampliar el margen de gasto y reclama abordar la financiación autonómica

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha considerado necesario ampliar el margen de gasto de las comunidades autónomas y ha reclamado abordar el sistema de financiación autonómica.

Manzano, momentos antes de asistir este lunes en Madrid a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha señalado que la región acude con el "máximo respeto" y la "máxima lealtad institucional" a una reunión que tiene como "objetivo único" continuar con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En este sentido, ha considerado "muy adecuado" que "por fin" el Gobierno central haga frente al mandato constitucional de trabajar en los presupuestos, momento en el que ha puesto como ejemplo que Extremadura, ante una prórroga presupuestaria, decidió convocar elecciones.

"Es muy importante hablar de presupuestos, pero es muy importante también hablar de otras cuestiones. Es muy importante fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero es muy importante tener en cuenta el gasto que asumen las comunidades autónomas", ha añadido la consejera extremeña.

Sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda de elevar al 4 por ciento el margen de gasto de las comunidades autónomas, Elena Manzano ha espetado que, ya este año, el impacto de las subidas salariales acordadas desde el ámbito estatal para los funcionarios "superan con creces" lo que pueden afrontar las autonomías.

Así, ha recalcado la consejera extremeña que las comunidades tienen "cada día más compromiso de gasto" y "este invito yo y pagas tú del gobierno del señor Sánchez es completamente inasumible" para las haciendas autonómicas. "¿Cómo pretende que paguemos la sanidad, la educación y todo el gasto que soportamos?", se ha preguntado.

"No podemos continuar así. Hay que hablar de presupuestos, hay que hablar de responsabilidad a la hora de afrontar este gasto, pero sobre todo yo quiero hablar de financiación autonómica", ha abogado, al tiempo que ha calificado de "aberración jurídica" la última propuesta presentada.

"¿Va a continuar con cero euros, cero euros de 21.000 millones para Extremadura? Tenemos que hablar de financiación. Los extremeños están esperando a que se apruebe un modelo de financiación autonómica que de verdad tenga en cuenta lo que dice la Constitución española, que todos somos iguales ante la ley, que los extremeños tenemos derecho a recibir los servicios públicos de calidad en las mismas condiciones que el resto del territorio, que basta ya de mirar solamente a un territorio", ha asegurado.

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