Extremadura decreta tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha decretado tres días de luto oficial en la Comunidad Autónoma, desde las 15,00 horas de este miércoles hasta las 15,00 del sábado, 31 de octubre, como muestra de respeto y condolencia por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que ha causado la muerte de al menos 64 personas y numerosos heridos.

Durante los días de luto las banderas oficiales de los edificios públicos de la Comunidad Autónoma ondearán a media asta. El decreto por el que se declara el luto oficial se publica este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La presidenta ha querido trasladar, en nombre del Gobierno de Extremadura y de todos los extremeños, su "más sentido pésame y cercanía" a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo y afecto a los heridos, con el deseo de una pronta recuperación.

La Junta de Extremadura expresa así su solidaridad con las víctimas y con el conjunto de la sociedad afectada y se pone a disposición de las autoridades competentes para colaborar en todo aquello que sea necesario.