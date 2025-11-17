Extremadura defiende la igualdad, la suficiencia financiera y la solidaridad con territorios "abandonados"

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, con el equipo de la Junta que acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, defenderá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes, día 17, la igualdad, la suficiencia financiera y la solidaridad con territorios "abandonados sistemáticamente".

Ante una reunión en la que espera que el Gobierno central "quiera hablar entre todos y no solamente con un territorio", ha adelantado que planteará el respeto a "los principios de igualdad de todos los españoles", y el "derecho a acceder a los servicios públicos con independencia del lugar en el que se resida en condiciones de igualdad".

Reclamará, asimismo, que se garanticen la suficiencia financiera de recursos a todas las regiones, y que se aplique el principio de solidaridad, de tal modo que se invierta "en aquellos territorios (como Extremadura) en los que realmente se necesita, en aquellos territorios que han sido abandonados sistemáticamente, en aquellos territorios en los que nunca se ha concentrado la inversión y que carecen de infraestructuras básicas que lastran el territorio".

De este modo se ha pronunciado Elena Manzano en declaraciones a los medios antes del CPFF de este lunes en Madrid, al que acude "a escuchar" y con el deseo de que "ojalá quieran hablar" con todas las CCAA.

(((Más información en Europa Press)))