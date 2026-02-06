Extremadura eleva a nivel 1 el plan territorial de emergencias ante las alertas previstas este sábado

El río Guadiana a su paso por Mérida, a 4 de febrero de 2026 - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha elevado a nivel 1 la situación operativa del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región.

Así lo indica el 112 de Extremadura en un mensaje en redes sociales que coincide con la llegada, este sábado, de la borrasca Marta, que ha activado avisos por condiciones meteorológicas adversas de nivel amarillo y naranja en toda la comunidad, tanto por lluvia, nieve y viento.

El mayor nivel de riesgo se encuentra en la provincia de Cáceres, donde se ha activado la alerta naranja por lluvias que pueden alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas; y en el sur de la provincia de Badajoz, Vegas del Guadiana, y Barros y Serena, en este caso por vientos, del oeste y suroeste y con rachas máximas de 90 kilómetros por hora, entre las 8,00 y las 18,00 horas de este sábado.