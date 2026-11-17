Archivo - Granja de engorde de pollos en Rincón del Obispo. Archivo. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha dictado una resolución por la que establece la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle en las explotaciones avícolas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter preventivo ante la situación epidemiológica en diferentes comunidades autónomas del resto del territorio nacional.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica de elevada difusión que afecta a las aves, incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y categorizada en la normativa de la Unión Europea como enfermedad de especial relevancia por sus "graves repercusiones sanitarias, económicas y comerciales" para el sector avícola.

El Ejecutivo extremeño argumenta en dicha resolución, que publica este martes, 17 de noviembre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que durante el año 2026 se han confirmado y gestionado diversos focos de enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas de diversas comunidades autónomas.

En ellas se han adoptado, entre otras medidas, la vacunación obligatoria frente a la enfermedad en sus respectivos ámbitos territoriales como medida de contención y salvaguarda sanitaria.

La proximidad geográfica de los focos declarados, la presencia endémica del virus en aves silvestres, la "elevada capacidad" de difusión aérea del agente patógeno y la "intensidad" de los movimientos comerciales de aves y productos avícolas entre comunidades autónomas pueden constituir "un riesgo real de introducción y propagación de la enfermedad" en las explotaciones avícolas de Extremadura, añade en su argumentación.

Por tanto, considera "indispensable" establecer, con carácter preventivo y permanente, la vacunación obligatoria del censo avícola comercial como medida de inmunización colectiva que proteja la cabaña ganadera y preserve el estatus sanitario y comercial de la región.

En concreto, la resolución establece como obligatoria la vacunación frente a la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de Extremadura, si bien quedan expresamente excluidas de esta obligación aquellas destinadas al autoconsumo.

Los titulares de las explotaciones deberán cumplir las obligaciones de vigilancia y bioseguridad establecidas en el Real Decreto 346/2025, de 22 de abril, debiendo mantener en todo momento a disposición de los servicios veterinarios oficiales la documentación acreditativa del cumplimiento de la pauta vacunal.

Para amparar dicha vacunación, el profesional veterinario prescriptor deberá emitir la correspondiente receta y transmitir electrónicamente sus datos al sistema RECEVEX. Posteriormente, la aplicación efectiva de la vacuna deberá ser grabada por el veterinario actuante en la aplicación BADIGEX en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de su ejecución, debiendo consignar obligatoriamente en dicho registro el número de la receta previamente emitida para las dosis adquiridas.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar, en su caso, a la exigencia de las responsabilidades administrativas que correspondan de conformidad con la normativa vigente en materia de sanidad animal.

La medida tendrá efectos desde este miércoles, 18 de noviembre, día después al de publicación en el DOE de la resolución. Las medidas sanitarias dispuestas se mantendrán en vigor mientras persistan las circunstancias epidemiológicas que motivan su adopción.