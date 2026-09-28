Extremadura incorpora el robot ZOE al sistema educativo para ayudar a alumnado con cáncer que no puede ir al colegio - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha colaborado en la incorporción al sistema educativo del robot Zoe para ayudar a alumnado con cáncer que no puede ir al colegio debido al tratamiento oncológico. El primer robot se ha entregado este lunes en el Colegio Diocesano José Luis Cotallo de Cáceres donde ayudará a Ismael, y un segundo robot llegará al CEIP Nuestra Señora de las Flores, en Bodonal de la Sierra (Badajoz).

Zoe es un robot de telepresencia diseñado para que los alumnos que no pueden acudir al centro educativo por motivos de salud puedan seguir las clases diarias y no perder el contacto con sus profesores y compañeros. El sistema permite que el alumnado se conecte en tiempo real desde una tableta y maneje el robot a distancia.

A través del robot se puede escuchar las explicaciones del profesorado, ver lo que ocurre en el aula, hablar o preguntar dudas, intervenir durante la clase e incluso acompañar virtualmente a sus compañeros en determinados momentos de la jornada escolar, llevárselo a casa o salir en excursiones fuera del centro escolar.

Así lo ha explicado el presidente de la Fundación STEM con Zoe, David Moreno, que ha acompañado este lunes a la consejera de Educación, Sandra Valencia, en la entrega de este primer robot en el citado colegio cacereño, un proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Española de Familias de Cáncer Infantil y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx).

La consejera ha explicado que Ismael va a ser el niño que va a participar en este programa, que consiste en "acercar las aulas a su contexto actual" a través del robot que "va a permitir a esos niños que están en tratamiento oncológico, tener la educación y tener sus clases en su casa o en el hospital" con el objetivo de favorecer la integración educativa, pero también a nivel social.

"Recordamos que el robot Zoe va de excursión, el robot Zoe sale al recreo, es decir, forma parte de la vida de esos niños que, por desgracia, se encuentran en una situación muy delicada", ha dicho la consejera, que ha dicho que la Administración regional "no puede hacer otra cosa que apoyar proyectos tan bonitos como estos".

Valencia ha tenido palabras para la familia de Ismael, "una familia valiente y optimista que acoge este proyecto con mucha fuerza y con muchas ganas", y con el que Ismael podrá tener contacto con sus amigos, sus profesores y su entorno para que "se sienta integrado dentro de ese contexto social".

"Es un paso más a la integración y a la igualdad de oportunidades de nuestros alumnos", ha dicho la consejera, que ha deseado que Ismael vuelva cuanto antes al Colegio Diocesano, pero mientras tanto que "esté conectado gracias al robot Zoe".

Por su parte, David Moreno ha explicado que se trata del primer robot que llega a Extremadura pero ya tiene más de 2.000 implementaciones en Europa, porque lo fabrica una empresa noruega, y en España se han hecho varios proyectos pilotos con el objetivo de proveer de 23 robots a otras tantas asociaciones de familias.

El vicepresidente de la AOEx y el representante de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil en Extremadura, Alfonso González, ha incidido en que aunque haya habido otros proyectos pilotos en España, el de Extremadura es el primero que se realiza en colegios con niños con cáncer infantil y ha costado "muchísimo trabajo" poder llevar este proyecto adelante.

"Va a ser una revolución a nivel nacional", ha dicho González, que ha resaltado que Extremadura contará con dos robots para que el niño se integre en su entorno escolar. "Va a ser el principio de una nueva vida para este tipo de situaciones", ha subrayado.

SUBIDA SALARIAL EDUCACIÓN CONCERTADA

En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas sobre posibles negociaciones de la Administración con la educación concertada, Valencia ha respondido que actualmente no se están realizando negociaciones.

Ha detallado que se han mantenido reuniones para escuchar sus peticiones y abordar el acuerdo alcanzado en la anterior legislatura sobre un aumento salarial de 50 euros mensuales en 2026, que comenzarán a cobrar los docentes en los próximos meses y lo harán con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2026.