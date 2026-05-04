Extremadura llama a luchar contra las barreras "visibles" e "invisibles" que existe en torno a la discapacidad

Acto institucional del Día de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrado en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha llamado a luchar contra las barreras "visibles" e "invisibles" que existen en torno al mundo de la discapacidad, toda vez que cada barrera es una "puerta pendiente".

Así se ha pronunciado el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón, que ha intervenido este lunes en el acto institucional del Día de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado en la Asamblea.

Junto a Calderón también han intervenido la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada; el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro.

El acto, asimismo, ha contado con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, junto a diputados autonómicos.

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