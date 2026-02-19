Extremadura se mantiene como la región más segura de España en 2025 con 34,6 delitos por cada 1.000 habitantes

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - JEFATURA - Archivo

BADAJOZ, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura se mantiene como la más segura de España, con una tasa de 34,6 delitos por cada 1.000 habitantes en el año 2025, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior, que arroja que, por provincias, Badajoz cuenta con una tasa de 36,9 delitos y Cáceres de 30,5.

Esta tasa sitúa a Extremadura en 15,8 delitos menos por cada 1.000 habitantes que la media nacional (50,4). Seguidas de la comunidad extremeña, se encuentra Galicia con una tasa de 35,4 delitos por cada 1.000 habitantes y Asturias con 35,7.

En concreto, el número de delitos conocidos durante todo el 2025 se ha situado en 36.333, es decir, 1.686 delitos conocidos más que durante el mismo periodo del año 2024; lo que supone un incremento del 4,9 por ciento sobre los datos de 2024.

En este punto, en nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura señala el aumento del 4,7 por ciento en el esclarecimiento de las infracciones penales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2025, al pasar de 15.657 infracciones penales esclarecidas en 2024 a 16.391 en 2025.

Del mismo modo, cabe señalar el aumento del 2,4 por ciento de los detenidos e investigados por parte de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional durante el pasado año.

