Extremadura está este martes en alerta por lluvias y tormentas con granizo y vientos fuertes en Villuercas y la Siberia

Archivo - Varias personas caminan bajo sus paraguas en la calle Santa Eulalia de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha activado alertas en toda la comunidad autónoma por lluvias y tormentas para este martes, 6 de octubre, que alcanzarán el nivel naranja en las zonas de Villuercas y Montánchez y en la Siberia extremeña.

En concreto, en estos puntos podrían producirse precipitaciones acumuladas de 30 litros por metro cuadrado en menos de una hora, y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes.

En el resto de la comunidad la alerta se mantiene en el nivel amarillo, con precipitaciones que pueden acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, en el norte de Cáceres pueden alcanzarse valores de más de 40 litros en 12 horas.

Además se activan alertas por tormentas en todas estas zonas, salvo el norte de Cáceres, por tormentas, que pueden ir acompañadas por granizo sin descartar rachas muy fuertes.