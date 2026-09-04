Extremadura no descarta impugnar la propuesta de financiación si se convierte en ley: "Atenta contra la igualdad"

La consejera de Economía y Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 4 de septiembre de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha señalado que la Junta de Extremadura no descarta emplear "todas las posibilidades de impugnación que confiere el ordenamiento jurídico" si la propuesta de reforma de financiación autonómica aprobada este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convierte finalmente en ley.

Así, ha subrayado dicha propuesta aprobada "atenta directamente contra la igualdad y contra la justicia", algo ante lo cual ha indicado que la comunidad tratará de actuar "en el Parlamento" y, sin finalmente se convierte en ley, entonces "quedan abiertas todas las posiblidades de impugnación".

De este modo se ha pronunciado Manzano en declaraciones a los medios después de asistir este viernes en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ha defendido que el modelo de financiación autonómica "debe beneficiar a todos los ciudadanos españoles y no solamente a una comunidad autónoma en concreto".

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