Extremadura se ofertará en Fitur 2026 como destino con "alma", alternativo a la saturación y abierto al mundo

MÉRIDA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura participará en Fitur 2026 con la pretensión de potenciarse como destino turístico con "alma", alternativo a la saturación, abierto al mundo y con "autenticidad".

Así, bajo el lema 'Extremadura extraordinaria. Un destino para el mundo', del 21 al 25 de enero, la región buscará reforzar su proyección internacional como un destino "sostenible, auténtico y alejado de la masificación", apoyándose en "intangibles de máximo valor" como son el espacio, el tiempo, la autenticidad o la seguridad y "envuelto" en su belleza y su propuesta de experiencias.

"Extremadura es hoy una alternativa real a destinos saturados un lugar donde la autenticidad la tranquilidad y el contacto con el territorio siguen siendo nuestro mayor valor", ha remarcado al respecto la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Victoria Bazaga, en la presentación este jueves en Mérida de la programación de la región en Fitur 2026.

Así, el Día de Extremadura tendrá lugar el jueves 22 con presencia de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y con la entrega de galardones al sector turístico de la región.

Además, de forma global, la comunidad presentará en la cita madrileña una propuesta "sólida, muy profesional y profundamente ligada al territorio", a través de un programa con más de 70 presentaciones en la Zona de Conocimiento y 23 experiencias en la Zona Gastronómica a lo largo de la feria.

Entre otros aspectos, la región 'venderá' en Fitur 2026 sus caminos, vías verdes, su posibilidad de descanso y de avistamiento de aves y estrellas. También se difundirá como destino de aventuras, playas azules, fiestas, arquitectura, bienestar y ocio.

