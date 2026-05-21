Extremadura pasará el próximo curso a tener ocho Escuelas Oficiales de Idiomas que ofertarán enseñanza semipresencial

Archivo - La Consejería de Educación convoca el acceso a la modalidad de enseñanza libre en las Escuelas Oficiales de Idiomas - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ampliará el próximo curso 2026/2027 a ocho el número de Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura que ofertarán, con carácter experimental, enseñanzas de régimen especial de idiomas en la modalidad semipresencial.

Durante el curso 2025/2026, esta modalidad se ha implantado con éxito en los centros de Cáceres, Badajoz, Mérida y Zafra y, a partir del próximo curso la experiencia se extenderá a las escuelas de Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena-Don Benito.

Este modelo formativo, desarrollado mediante un proyecto piloto, responde a las necesidades específicas de aquellas personas que, por motivos laborales, personales o geográficos, no pueden asistir de forma continuada a la enseñanza presencial.

De esta manera, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación en idiomas y se promueve un entorno educativo adaptable a las demandas del entorno actual y a la diversidad de perfiles de alumnado, ha destacado la Junta en nota de prensa.

La implantación de la formación semipresencial se integra en la estrategia de digitalización integral del sistema educativo extremeño. Asimismo, es una experiencia alineada con los principios de "equidad, accesibilidad y modernización tecnológica" impulsados por la Consejería de Educación y Formación Profesional.

De este modo, facilita el acceso a la educación para poblaciones rurales dispersas y colectivos con dificultades para asistir presencialmente, permite una enseñanza "de calidad que no depende exclusivamente de la infraestructura física" y complementa los esfuerzos de modernización de la educación que promueve la Administración autonómica.

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

La modalidad semipresencial está regulada mediante instrucción de la Consejería de Educación, publicada en el portal Educarex. Combinará la enseñanza presencial y la formación telemática de manera proporcional y se garantizará que el alumnado adquiera las competencias lingüísticas en condiciones equiparables a las de la modalidad presencial.

Así, cada curso constará de un total de 120 horas lectivas, distribuidas equitativamente en 60 horas presenciales y 60 horas telemáticas. Se establecerá un número máximo de 30 plazas por grupo, respetando en todo momento la ratio establecida para la modalidad presencial.

La enseñanza telemática usará el Aula Virtual de cada centro y será impartida por docentes del claustro debidamente formados por la administración educativa a través de los Centros de Profesores y Recursos (CPR).

Los criterios de acceso a esta modalidad serán los mismos que los establecidos para la enseñanza presencial. El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 4 de junio.

Éstas, junto con la documentación requerida, podrán presentarse de forma presencial, en las dependencias administrativas de la Dirección de la Escuela Oficial de Idioma correspondiente en el que se quiera cursar las enseñanzas.

El alumnado admitido de nuevo ingreso podrá formalizar la matrícula durante la segunda quincena del mes de julio y en el mes de septiembre, en el plazo establecido por cada escuela.