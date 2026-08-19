Extremadura perderá más de 74.000 personas en edad laboral, pero sumará 55.000 mayores de 64 años entre 2030 y 2040

Archivo - Dos personas y un perro, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Cataluña afronta un marcado envejecimiento de su población: el 19,7 % de los habitantes tiene más de 65 años (alrededor de 1,6 millones de personas), y esta p - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura perderá 74.328 personas en edad laboral entre 2030 y 2040, mientras que la población mayor de 64 años aumentará en 55.111 personas, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas en el análisis 'Inclusión y Empleo ante el reto demográfico' de la Fundación Adecco.

Así, la población entre 16 y 64 años en Extremadura disminuirá de forma sostenida durante el periodo analizado, y pasará de 645.506 personas en 2030 a 571.178 en 2040, 74.328 menos (-12 por ciento).

En paralelo, la población mayor de 64 años aumentará desde aproximadamente 274.372 personas en 2030 hasta 329.483 en 2040, un crecimiento del 20 por ciento.

La reducción del 12% de la población en edad laboral entre 2030 y 2040 estrechará la base demográfica sobre la que se sostienen el empleo, la actividad económica y el sistema de protección social.

Incluso al margen de la prolongación de la vida laboral o de posibles cambios en la edad efectiva de jubilación, esta caída coincidirá con un fuerte aumento de la población mayor de 64 años, intensificando las dificultades para encontrar profesionales y cubrir vacantes, al tiempo que elevará la presión sobre la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

(((Más información en Europa Press)))