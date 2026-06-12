Extremadura pide a Fiscalía autorización para realizar pruebas a menores migrantes con "sospechas" sobre su edad

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle, y el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía autorización para la realización de pruebas de determinación de edad en menores migrantes no acompañados acogidos en el sistema de protección en la región y en los que no haya "garantía fehaciente" documentada de la misma, o en los que existan algunas "sospechas" al respecto.

"Queremos saber realmente quiénes de los menores que están en nuestro sistema de acogimiento es menor de edad, porque queremos que tengan la cobertura que la ley exige para cada uno de ellos", ha espetado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle.

En rueda de prensa este viernes en Mérida, Fernández Calle ha señalado que el objetivo de la petición es "garantizar" la "seguridad jurídica" en el sistema de acogida de Extremadura, algo que a su juicio es "de sentido común" y para "luchar contra el fraude" que, ha dicho, puede darse en "algunos casos" en las edades de menores migrantes no acompañados que se benefician del sistema de acogida en la región.

(((Habrá ampliación)))