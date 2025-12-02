Extremadura pierde 1.336 habitantes en 2024 a pesar del incremento de la población extranjera en 3.328 personas

Archivo - Gente de compras en Gran Vía (Madrid). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La población en Extremadura ha descendido en 1.336 personas durante el año 2024, lo que supone un 0,13 por ciento, hasta situarse en los 1.053.345 habitantes a fecha 1 de enero de 2025.

Este descenso de la población se ha producido a pesar del incremento en 3.328 habitantes extranjeros en la región extremeña durante 2024, lo que supone un 7,15 por ciento más, hasta alcanzar las 46.556 personas de fuera del país, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la población de nacionalidad española, que supone el 95,6 por ciento de los residentes en Extremadura, se ha reducido un 0,5 por ciento, lo que supone 4.664 personas menos, y hasta situarse en los 1.006.789 habitantes de nacionalidad española.

