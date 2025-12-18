Extremadura podría registrar un invierno cálido en temperaturas y húmedo respecto a las precipitaciones, según Aemet

El delegado territorial de la Aemet, Marcelino Núñez, presenta el balance climático del otoño y las previsiones del invierno en Extremadura - EUROPA PRESS

El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, Marcelino Núñez, ha avanzado respecto a los próximos meses de invierno que existe una mayor probabilidad de que las temperaturas se sitúen en valores superiores a los normales climatológicos y, por tanto, de que sea cálido, mientras que respecto a las precipitaciones la señal no está "clara" pero el perfil "más probable" es que sea húmedo.

Y es que "en principio" ven "muy clara" la señal de que el invierno sea cálido, pero "no tan clara" respecto a que sea húmedo, aunque se puede "apostar" por esto último "pero sin una señal muy clara", ha explicado, al tratarse de probabilidades y moverse entre un 33 por ciento, que sería lo "normal", y el 40 por ciento de que sea húmedo según los modelos con los que trabajan.

En cuanto a los próximos días, Núñez ha explicado que cruzarán la región varios frentes, el primero de los cuales pasará a primeras horas de este viernes y dejará precipitaciones, también en el caso del sábado y el domingo aunque con "menos efectividad".

Así, para el sábado y domingo se esperan cielos menos nubosos y primeras horas del sábado podrían darse algunos chubascos aislados tras el paso del primer frente. A partir de la tarde de esa jornada entrará pro el oeste otro frente frío, dejando precipitaciones generalizadas que se extenderán probablemente hasta la tarde del domingo, un día en el que podrían darse heladas en el norte de la región, con un descenso en las mínimas en el noroeste y más ligero, aunque generalizado, de las máximas.

De cara a la próxima semana, ha reconocido, hay cierta "incertidumbre" aunque "parece" que seguirá habiendo precipitaciones, más probables el martes, de manera que la tendencia a la inestabilidad podría continuar. "No se ve un tiempo estable, se ve por lo menos hasta el 4 de enero o así, todas las Navidades prácticamente, con lluvias y con temperaturas frías", ha destacado, aunque sobre las primeras no se esperan toda la semana sino "un poquito más de lo normal".

