Extremadura pondrá en marcha un programa para atender de forma telemática el malestar emocional de todos sus ciudadanos

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura pondrá en marcha un programa para atender de forma telemática el malestar emocional de los ciudadanos de la región, independientemente de su edad.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha informado de que gracias a esta iniciativa, los extremeños podrán acceder a una atención psicológica inmediata e individualizada de manera telemática en cualquier momento en el que lo necesiten.

Así, ha recalcado que supone la actualización del programa Extremadura Responde, que hasta ahora prestaba atención psicológica únicamente a jóvenes desde los 10 hasta los 30 años y en un horario de 11,00 a 18,00 horas.

"Con este nuevo programa, centrado en ese impulso del bienestar emocional, vamos a ampliar también el servicio. Va a estar disponible a toda la población, no solamente a las personas más jóvenes. Ahora ya no vamos a tener en cuenta esa edad. Y también extendemos ese horario de atención. Duplicamos el número de horas", ha destacado.

De esta forma, la atención se prestará desde las 8,00 horas hasta las 22 horas durante los 365 días y, además, otra novedad es que seguirá ofreciendo atención individualizada, como hasta ahora, pero también se incorporarán terapias grupales de manera telemática.

Elena Manzano ha expuesto que las personas que necesiten contactar con este servicio lo podrán hacer mediante correo electrónico, mensajes instantáneos, llamadas o videollamadas y, al otro lado de la línea, serán atendidas por alguno de los siete profesionales que, desde que se puso en marcha esta iniciativa, están ayudando a los extremeños a mejorar su salud mental.

Cabe destacar que esta medida ha sido aprobada este martes en el Consejo de Gobierno, que ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del servicio para la implementación del 'Programa de atención al malestar emocional en Extremadura', destinado a ejecutar, a su vez, el proyecto 'Atención Psicológica no presencial para la población extremeña", con un presupuesto de 384.998,96 euros financiado con fondos del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027.

