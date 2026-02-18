Extremadura presenta un saldo vegetativo negativo en 2025, con 5.164 defunciones más que nacimientos

   MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La comunidad autónoma de Extremadura presentó un saldo vegetativo negativo en 2025, ya que registró 5.164 defunciones más que nacimientos durante el año.

   En concreto, y según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, en Extremadura se registraron 6.439 nacimientos durante el año 2025, lo que supone un descenso del 1,5 por ciento con respecto al año anterior.

