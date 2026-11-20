Extremadura presenta en el Salón Internacional del Caballo (SICAB) 2026 los carteles de los concursos morfológicos de Pura Raza Española - JUNTA DE EXTREMADURA

SEVILLA/MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha presentado oficialmente este jueves en el Salón Internacional del Caballo 2026 (Sicab), en Sevilla, los carteles de los concursos morfológicos de Pura Raza Española que se celebrarán en la comunidad extremeña durante el próximo año.

El acto, organizado junto a la Asociación Extremeña de Caballos de Pura Raza Española (Aeccpre), ha contado con la presencia del consejero de Agricultura, Juan José García, el secretario general de la consejería, José María Guerrero, y representantes de los ayuntamientos de Zafra, Badajoz (Ecuextre) y Albalá, localidades que acogerán algunas de estas citas.

Durante la presentación se ha puesto de manifiesto el papel fundamental que desempeñan los concursos morfológicos como herramienta de promoción y difusión del caballo de Pura Raza Española.

Estos certámenes permiten mostrar la calidad de los ejemplares criados en Extremadura, favorecer la comparación entre animales de distintos orígenes y contribuir a la apertura de nuevos mercados para el sector.

Asimismo, se ha destacado la colaboración entre las distintas entidades implicadas en la organización de estos concursos, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Los ayuntamientos participantes aportan instalaciones, espacios y apoyo económico para su celebración; la Aeccpre coordina la organización y la relación con la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, responsable del programa de cría de la raza, mientras que la Consejería de Agricultura colabora económicamente para impulsar la difusión y promoción del caballo de Pura Raza Española en la región.

En el marco de esta jornada en Sicab 2026 también se ha formalizado un convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura y la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe.

El acuerdo regula las actividades que esta asociación desarrollará en el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de la Junta de Extremadura, facilitando la participación en la parada de sementales y el acceso a los servicios de congelación y conservación de semen en el banco de germoplasma para ejemplares de raza Hispano-Árabe seleccionados por la entidad.

Gracias a esta colaboración, la Junta de Extremadura refuerza su apoyo a los criadores extremeños mediante la puesta a disposición de sementales de calidad, al tiempo que contribuye a la conservación y mejora genética de la raza Hispano-Árabe y a fomentar el crecimiento de su cabaña ganadera.