Extremadura rechaza aumentar los fondos para promoción exterior del vino

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha participado este viernes en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha rechazado aumentar los fondos para promoción exterior del vino.

Morán ha participado este viernes en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consejo Consultivo de Política Agrícola y Pesquera celebrados por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

De este modo, Morán ha explicado que se ha opuesto al aumento de los fondos destinados a la promoción del vino en terceros países a costa del resto de medidas de la Intervención Sectorial del Vino. A este respecto, ha detallado que, aunque se ha manifestado en contra, el ministro no ha dado paso a la votación por lo que se llevará a cabo esta subida.

SECTOR OVINO Y FITOSANITARIOS

Por otra parte, la consejera en funciones también ha manifestado su "preocupación" por el sector ovino "fundamentalmente" por el acuerdo comercial de Australia.

Así, ha pedido al Ministerio de Agricultura que se asegure la rentabilidad de las explotaciones con las medidas que "sean necesarias y que se haga antes de firmar ningún tipo de acuerdo".

Por otra parte, durante su intervención, Morán ha expresado su preocupación ya que "la aplicación del régimen de autorizaciones excepcionales no está siendo homogénea entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea".

Ha puesto como ejemplos el Spirotetramat (Movento) que Francia sí lo ha autorizado, o el 1,3 Dicloropropeno que Italia sí lo ha autorizado recientemente para el cultivo de tabaco, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Esta falta de uniformidad en la interpretación y aplicación del artículo 53 del Reglamento 1107/2009, lejos de garantizar un marco común de actuación, está generando desequilibrios competitivos dentro del propio mercado interior, situando a muchos productores españoles en una posición claramente desfavorable", ha asegurado.

Por tanto, Morán ha pedido explicaciones al ministro y ha solicitado un cambio de criterio y permitir en España las autorizaciones excepcionales que sí se están dando en otros países del entorno para que los agricultores puedan producir "en igualdad de condiciones".