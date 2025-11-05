Extremadura refuerza su promoción turística internacional en la feria World Travel Market de Londres

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura asiste hasta este jueves, día 6, en Londres a World Travel Market (WTM) de Londres, la cita para profesionales considerada una de las más importantes de turismo del mundo.

La Dirección General de Turismo participa en esta feria para aumentar la visibilidad de Extremadura como un destino de interior alternativo, no masificado y con extraordinarios recursos turísticos, y así favorecer la atracción de viajeros internacionales hacia la región.

Durante las tres jornadas, la delegación extremeña mantendrá una intensa agenda de reuniones con turoperadores, agencias de viajes, prensa especializada y creadores de contenidos y para ello, la Junta dispone de un espacio propio dentro del stand de Turespaña, desde donde informará sobre la oferta turística de la región relacionada con la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Reino Unido es el tercer mercado emisor de turistas internacionales para Extremadura y, según datos del INE, en 2024 visitaron la región 31.378 viajeros británicos, que generaron 55.350 pernoctaciones, cifras que crecieron en relación con el año anterior un 17,42 por ciento y un 4,75 por ciento respectivamente, recuerda en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La Dirección General de Turismo y Turespaña colaboran en la promoción de Extremadura en el mercado británico a través de diversas acciones como la participación en ferias y eventos, la organización de viajes de prensa y turoperadores o la difusión en medios de comunicación y redes sociales.

Entre las realizadas durante 2025 destacan la gira de presentaciones sobre el destino a noventa agentes de viajes y turoperadores del sur de Inglaterra (Birmingham y Bristol), el viaje de agentes con motivo de FIO y el viaje del diario The Daily Telegrah, interesado en conocer el cerezo en flor y el pimentón de La Vera.

Asimismo, la reciente visita de un grupo de periodistas y creadores de contenidos que realizaron un itinerario centrado en 'Los Pueblos Más Bonitos' y 'Paradores' dentro del novedoso proyecto 'Spain is much more' de Turespaña.

En 2024 World Travel Market congregó a más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de 184 países.