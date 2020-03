Extremadura refuerza el protocolo en los centros sociosanitarios para evitar contagios en mayores

Uno de los seis afectados en la región experimenta un "agravamiento leve" de los síntomas pero no ha necesitado hospitalización

Extremadura va a reforzar el protocolo de actuación en los centros sociosanitarios, ante la infección de coronavirus, para evitar los contagios entre las personas mayores tras de la decena de casos que se han detectado en una residencia de la tercera edad en la Comunidad de Madrid.

El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha mantenido esta tarde una reunión con la Junta Técnico-Asistencial del Área de Salud de Cáceres para coordinar actuaciones frente a la infección, que se centrarán también en la protección de los profesionales sanitarios para que, en el caso de que se agravara la situación, disponer del máximo posible de profesionales para atender a la población.

Vergeles ha recordado que en la región "no" hay ningún caso de sanitario infectado pero se han suspendido las actividades científicas en las que participan profesionales sanitarios para "tenerlos en las mejoras condiciones por si hubiese que responder de una forma masiva a la crisis del coronavirus".

"Ninguna comunidad autónoma está preparada para sufrir una diezma en las plantillas de determinadas especialidades", ha subrayado el consejero en alusión a la situación que vive el País Vasco con casi doscientos sanitarios en aislamiento.

Por eso precisamente el Servicio Extremeño de Salud (SES) quiere "cuidar" a sus profesionales porque "ninguna comunidad autónoma estará preparada para un caso así", ha recalcado, debido a que se realizan contratos de "muy corta duración" y "no hay un recambio efectivo asegurado para determinadas especialidades".

"En cualquier caso el sistema sanitario extremeño ahora mismo cuenta con su plantilla completa y estamos revisando todos los planes de emergencia de los hospitales", ha dicho el consejero. Además, se tiene una reserva de 200 camas por si fuese necesario pasar a una segunda fase.

De cara al próximo periodo vacacional de Semana Santa la plantilla de profesionales será la misma que como si se estuviera en "un pico de la gripe", aunque no se descarta reforzar las urgencias o algún punto de atención continuada.

En relación con los actos públicos programados para los próximos días el consejero ha insistido en que "no se ha suspendido ninguna actividad", aunque lo recomendable es que si se tienen síntomas de catarro o se encuentran mal "lo lógico" es que no vaya, ha dicho en alusión por ejemplo a las manifestaciones del 8M o a otras citas como la Feria del Toro de Olivenza, o los actos de la Semana Santa.

"No hay criterio científico para suspender ninguna de las manifestaciones del día 8 ni ningún acto del Día de la Mujer, ni de mayores, ni de las concentraciones que se vayan a llevar a cabo", ha subrayado el consejero en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión en la capital cacereña.

"AGRAVAMIENTO LEVE"

"La situación a día de hoy en Extremadura es de relativa tranquilidad", ha dicho el responsable regional, que ha recordado que la región tiene seis casos positivos de coronavirus y que "ninguno está hospitalizado" y "todos" se encuentran en aislamiento domicilirio.

Ninguno de los seis afectados han necesitado hospitalización, si bien el joven de 28 años perteneciente al Área de Salud de Cáceres ha experimentado un "agravamiento leve" en la sintomatología que ha requerido realizar algunas pruebas hospitalarias. "Se han realizado de forma admirable esta mañana y ha vuelto a su aislamiento domiciliario porque se ha descartado que se tuviera que quedar ingresado", ha explicado.

"Esto demuestra que el sistema funciona y hay que tener plena confianza porque cuando se necesita se atiende a los pacientes en todo momento", ha dicho el consejero, que ha recordado que en la región se han realizado un total de 80 pruebas, de las que 76 han salido negativas. "Seguiremos vigilantes", ha dicho el consejero.

Vergeles ha explicado que la reunión de esta tarde es de coordinación para actualizar las novedades y los protocolos que siguen siendo los mismos en la toma de muestra, en los aislamientos domiciliarios y en los hospitalarios, en caso de que sea necesario.

Lo que sí se ha recordado a los municipios es que si la Policía Local debe recoger a algún afectado en su municipio debe ponerse guantes, mascarilla y una bata impermeable. Además, los residuos urbanos de los pacientes aislados se tratan de la misma forma "porque no genera problemas de ninguna índole".

ERASMUS EXTREMEÑOS EN ITALIA

Vergeles se ha referido también a la situación de los estudiantes Erasmus que están en el norte de Italia, de los que unos 177 son extremeños. En el caso de que se suspendan las clases y decidan volver a casa habrá que "tomar más determinaciones", aunque el consejero extremeño no es partidario de que vuelvan.

"Si vienen la actitud debe ser como cualquier otra persona que ha viajado a esa zona de riesgo aunque a mi no me parece que se tengan que venir", ha subrayado, porque "no hay ningún criterio científico ni médico" para que regresen. Aunque Vergeles ha señalado que si le cierran la universidad y no le dan opciones online de seguir sus estudios, es posible que decidan volver a su casa en la región.

En ese caso, la manera de actuar es como lo han hecho las demás personas: si tienen síntomas deben llamar al 112 para que se le realice la prueba y si no, "no hay que hacer nada especial".