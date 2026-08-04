Extremadura registra la cifra más baja de paro en un mes de julio con 59.768 desempleados

Evolución del paro registrado en Extremadura hasta julio de 2026. - EPDATA

MÉRIDA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 767 personas en julio en Extremadura en relación al mes anterior (-1,3%) hasta los 59.768 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada de julio, se acumulan ya cinco meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región, y se sitúa en la cifra más baja en un mes de julio desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en julio la mayoría de veces en Extremadura (28 veces) mientras que ha subido en 2 ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2022.

Cabe destacar que en el último año el desempleo acumula un descenso de 5.042 parados en Extremadura, lo que supone un 7,8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 739 menos (-1,66%); Industria, 113 menos (-3,64%); Sin empleo anterior, 82 menos (-1,67%), mientras que se incrementó en Construcción, 109 más (+2,73%); Agricultura, 58 más (+1,43%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (43.719), Sin empleo anterior (4.838), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (2.989), Construcción (4.101), Agricultura (4.121).

Por sexos, de los 59.768 desempleados registrados en julio, 38.400 fueron mujeres, 773 menos (-2%) y 21.368, hombres, lo que supone un aumento de 6 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+0%).

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 326 parados menos que a cierre del pasado mes (-6,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se redujo en 441 desempleados (-0,8%).

Por provincias, el paro bajó en Badajoz(-775) mientras que subió en Caceres(+8). Cataluña (+7.705), Comunitat Valenciana (+7.021) y Madrid (+3.822) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Extremadura y Cantabria en donde menos, con retrocesos de 9.661, 767 y un 250, respectivamente.

(Más información en Europa Press)