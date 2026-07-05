Extremadura registra las diez temperaturas más altas de España en la madrugada de este domingo

Archivo - Varias personas caminan por la calle, a 5 de agosto de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diez localidades extremeñas han registrado las mayores temperaturas de España en la madrugada de domingo, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Navalvillar de Pela ha marcado la temperatura máxima del país durante la madrugada, al alcanzar los 34,6 grados a las 01,00 horas de este domingo. Le ha seguido el observatorio del aeropuerto de Badajoz, con 34 grados a las 00,00 horas, y Mérida, con 33,7 grados a las 00,30 horas.

En cuarto lugar está Brozas, con 33,6 grados registrados a las 00,20 horas, al que le siguen Santa Marta (33,6 grados a las 00,40 horas), Cañaveral (33,5 grados a las 00,00 horas), Coria (33,5 grados a las 00,00 horas) y Serradilla (33,0 grados a las 00,00 horas).

Por último se encuentran Castuera, con 32,9 grados a las 00,00 horas y Olivenza, también con 32,9 grados a las 00,00 horas.

Todos los datos de AEMET estaban actualizados hasta las 09,00 horas de este domingo.

MÁXIMAS DEL SÁBADO

Estas temperaturas van en consonancia con las temperaturas máximas registradas en la jornada de este pasado sábado: el observatorio de Badajoz alcanzó los 43,5 grados a las 17,00 horas, lo que supone la mayor temperatura de España para el sábado.

Por detrás se situó el observatorio del aeropuerto de Sevilla, que alcanzó los 43,2 grados a las 17,10 horas; Montoro (Córdoba), con 43,2 grados a las 19,10 horas; El Granado (Huelva), con 43,1 grados a las 16,00 horas; y Ponteareas, Canedo (Pontevedra), con 42,6 grados a las 17,00 horas).

Alconchel registró la sexta mayor temperatura del sábado, llegando a los 42,6 grados a las 17,20 horas, seguido por el observatorio de Tablada en Sevilla, con 42,5 grados a las 16,50 horas; Almonte (Huelva), con 42,4 grados a las 15,50 horas; Olivenza, con 42,4 grados a las 17,10 horas; y Badajoz Aeropuerto, con 42,4 grados a las 17,50 horas.