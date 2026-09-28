Extremadura registra un incremento "preocupante" de las agresiones físicas y contra la libertad sexual

El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, en el acto de apertura del Año Judicial que se ha celebrado en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha registrado un incremento "preocupante" de las agresiones físicas y contra la libertad sexual, de manera que las agresiones sexuales han pasado en dos años de 187 a 360, lo que supone casi el doble, según ha puesto de manifiesto este lunes el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, Francisco Javier Montero Juanes, en el acto de apertura del Año Judicial, que se ha desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.

Son datos recogidos en la Memoria de la Fiscalía de 2025 que, en cuanto a cifras, reflejan un mantenimiento general de la actividad delictiva respecto a 2024, con la apertura de 34.807 procedimientos, prácticamente las mismas que el año anterior, que han arrojado un total de 5.425 calificaciones escritas del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, en el aspecto cualitativo "sí que se encuentran grandes variaciones de un año a otro y, en algunos supuestos, especialmente graves y preocupantes", ha advertido Montero Juanes, ya que se mantiene el incremento "constante e intenso" en los últimos años de las agresiones físicas con consecuencias lesivas para las personas.

Las lesiones dolosas han crecido en 2025 un 4,25%, en un total de 12.500 causas penales, lo que supone "una creciente tendencia a resolver conflictos mediante la violencia física", ha dicho el Fiscal Superior, que ha mostrado su "preocupación" por este hecho que "revela déficits de convivencia, educación y respeto hacia los demás". "No se pueden normalizar comportamientos agresivos incompatibles con los estándares cívicos actuales", ha esgrimido.

Aunque bajan los homicidios dolosos en un 23,08%, las lesiones intencionadas han crecido un 4,25%. Extremadura ha registrado en 2025, tres asesinatos, 20 homicidios dolosos y 22 homicidios imprudentes. "Es un hecho muy preocupante que pone de relieve una creciente agresividad social latente que eclosiona con demasiada facilidad", ha dicho Montero.

Por otra parte, las lesiones derivadas de violencias de género y doméstica presentan unas cifras "inadmisibles e inasumibles", según ha valorado, con una subida de más de un 24% comparado con 2024. Así ha recordado los nombres de María, en Adeanueva del Camino; Isham, en Don Benito; Verónica, en La Codosera y María Antonia, en la Haba, las cuatro mujeres asesinadas el año pasado en la región por sus parejas o exparejas.

En este sentido, el Fiscal Superior ha advertido que "desde diversos sectores sociales --incluso políticos-- se relativiza la violencia de género, pretendiendo enmascararla o incluirla dentro de otras tipologías violentas, restándole credibilidad o importancia", pero "representa una de las violaciones de derechos humanos más graves que existen, caracterizada por un abuso de poder".

En relación a los delitos contra la libertad sexual, se registra una importante escalada de este tipo de delitos en los últimos años, particularmente grave en aquellos casos en los cuales las víctimas tienen menos de 16 años, que han pasado de 46 a 64.

"El repunte de esta gravísima criminalidad nos hace considerar la necesidad de implantar medidas formativas en el ámbito educativo y de realizar campañas divulgativas de igualdad. En suma, educación, formación, prevención, protección, información y, por supuesto represión, deben ser los pilares en los que se asiente la actuación de los poderes públicos", ha señalado el Fiscal Superior, que ha apuntado a que "no hay solo una causa ni una respuesta única por lo que el abordaje debe ser multidisciplinar".

Según recoge la Memoria de la Fiscalía, las víctimas de estos delitos son siempre mujeres o menores de ambos sexos. En Extremadura, las agresiones sexuales han pasado en dos años de 187 a 360, prácticamente se ha doblado la cifra. En 2024 se registraron 342, lo que suponen 18 menos que en 2025, mientras que los casos de acoso sexual subieron de 18 a 28 en el último año, y los de producción, tenencia y distribución de material pornográfico, que ascendieron de 12, en 2024, a 22 en 2025.

Extremadura tiene en la actualidad más de 2.900 casos activos en el sistema VioGen, y más de 500 mujeres se hallan en riesgo medio o alto. "No creo que estas cifras puedan ser relativizadas o minusvaloradas, son de una gravedad intrínseca incompatible con una sociedad que se supone moderna, avanzada e igualitaria", ha resaltado.

En cuanto a los delitos de violencia doméstica, la mayor parte de los procedimientos incoados en Extremadura fueron fundamentalmente diligencias previas, que ascendieron en 2025 a 419, 55 menos que en 2024, lo que equivale a una disminución relativa de un 11,61%.

Los delitos contra el patrimonio han repuntado en un 1,73% con hasta 5.996 infracciones y es, después de las lesiones dolosas, el grupo de delitos de mayor causación en Extremadura, destacando significativos aumentos en los hurtos, los robos con violencia y las receptaciones. También se han incrementado las estafas al registrarse 2.387 casos, que suponen un aumento de un 9,65%. Un 95% de ellas se producen por medios tecnológicos.

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y MENORES

En cuento a los delitos contra la salud pública se ha producido una disminución de un 12%, aunque aumentan exponencialmente las figuras agravadas del tráfico de sustancias hasta las 72, lo que supone un alza de un 94,6%. Cabe señalar que esta mayor gravedad de las infracciones penales y la existencia de corredores de la droga en nuestra comunidad ha aconsejado implementar en 2025 la figura del fiscal delegado de la fiscalía antidroga en la provincia de Badajoz.

La incoación de diligencias en las fiscalías de menores han llegado a 1.546, lo que equivale a una subida de un 11,87%. Se produce un ligero aumento en las causas relativas a violencia doméstica y lesiones dolosas. En lo que se refiere a los atentados a la libertad sexual, se ha pasado de 74 hechos en 2024 a 84 en 2025, con un alza de un 13,52%.

Respecto a la violencia sexual, la Fiscalía General del Estado advierte de la alarmante espiral que no para de crecer en delitos sexuales cometidos por menores, una tendencia ascendente desde 2017. Prácticamente un 20% de los procedimientos por delitos contra la libertad sexual fueron abiertos contra menores de edad.

En lo referente a delitos contra la seguridad vial, la Memoria de la Fiscalía recoge que en 2024 fallecieron 32 personas en siniestros viales, mientras que en 2025 fueron 39, lo que se traduce en un incremento 21,88%.

AGRESIONES A PERSONAL SANITARIO

En Extremadura se ha registrado la tasa más elevada del Estado en ratio de agresiones por cada mil facultativos al alcanzar un índice de 5,80 frente a la media nacional de 2,71, lo que es más del doble. En cifras absolutas, se contabilizaron el año pasado un total de 33 denuncias por violencia ejercida contra personal sanitario, siendo Badajoz la que registra más casos, 22, el doble que la provincia de Cáceres con 11 denuncias. Con estos datos, Badajoz se sitúa como la octava provincia española con más denuncias en 2025 y la provincia cacereña se coloca en la posición 17.

Antes de finalizar su discurso, Moreno Juanes ha proclamado su "apoyo y solidaridad incondicional", a todos los fiscales y jueces que en estos últimos tiempos "son objeto de presiones desaforadas, descalificaciones, insultos e incluso amenazas por simplemente cumplir su función constitucional".

"Es una situación absolutamente despreciable que atenta a la propia estructura del estado de derecho", ha dicho el Fiscal Superior, que ha defendido que "la discrepancia es legítima en democracia y el acoso a quienes participan en la administración de justicia resulta incompatible con ella".

El Ministerio Fiscal en Extremadura está conformado por 66 fiscales --40 mujeres y 26 hombres-- con una edad media de 48 años y una antigüedad de 19.