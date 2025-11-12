Extremadura registra ocho focos de gripe aviar en especies silvestres y ninguno en explotaciones de aves de corral

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registra en la actualidad un total de ocho focos de gripe aviar en aves silvestres pero ninguno en explotaciones de aves de corral, según ha informado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

Al respecto, la consejera ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a las aves que encuentren muertas, aunque ha precisado que, con un contacto puntual, no suele haber riesgo de contagio.

"Nosotros, como sabéis, no tenemos ningún foco en aves de corral, como decía, y lo único que hemos hecho es aplicar el protocolo que ha establecido el Ministerio de Agricultura", ha precisado, al tiempo que ha recordado algunas de las medidas del mismo como que no se pueden criar aves de corral en libertad o que hay que proteger los depósitos de agua y no criar a patos y gansos con aves de corral.

A preguntas de los medios por si la Junta confía en la efectividad de dicho protocolo, Morán ha reseñado que ha sido diseñado por técnicos, que son los que "saben de esto".

"Ya se aplicó el año pasado, como sabéis, aunque la verdad es que no tuvimos tanta incidencia. Nosotros este año tuvimos un problema en un foco, pero se solucionó rápidamente y no hemos vuelto a tener ningún foco de aves de cría más", ha recordado.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, con motivo de su participación en las jornadas técnicas de Afruex.