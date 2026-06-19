Extremadura registra este viernes un 20,55 por ciento de seguimiento de la huelga nacional de médicos

Archivo - Paciente en una cama de un hospital - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registra este viernes, día 19, un seguimiento del 20,55 por ciento en la huelga nacional de médicos.

En concreto, la provincia de Badajoz acumula un seguimiento de un 19,71 por ciento, y la de Cáceres de un 21,92 por ciento, según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Cabe recordar que la huelga nacional de médicos ha sido convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.