Extremadura registró 247.167 pensiones en enero, un 2,24% más que en 2025, con una cuantía de 1.163,32 euros (+5,41%)

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migracioneas y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 20 de enero de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros se ha reunido después del acciden - Alberto Ortega - Europa Press

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363,4 euros este mes, un 4,5% más

MADRID/MÉRIDA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado un total de 247.167 pensiones en enero, un 2,24 por ciento más que en 2025, con una cuantía media de 1.163,32 euros, cifra un 5,41 por ciento más que el año anterior.

Así, por perceptores, la más numerosa es la de jubilación, con 145.203 y una cuantía de 1.334,34 euros; seguida de la de viudedad con 58.997 y 897,24 euros, y la de incapacidad permanente con 31.632 pensiones y una cuantía media de 1.082,27 euros.

Tras ellas, están las pensiones de orfandad, con 9.143 pensiones y 549,77 euros de media, y las de a favor de familiares, con un total de 2.192 y 724,78 euros.

(Más información en Europa Press)