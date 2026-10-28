Extremadura se sitúa entre las regiones donde el alquiler es la opción "relativamente más problemática", según Cáritas

Informe 'La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', de Cáritas Española. - CÁRITAS ESPAÑOLA

MADRID/MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura se sitúa entre las regiones donde el alquiler aparece como la "opción relativamente más problemática", junto a Navarra, Castilla y León, Ceuta y Castilla-La Mancha.

"En estos territorios, el alquiler no funciona como una alternativa accesible a la compra, bien porque los ingresos son bajos, bien porque la oferta de alquiler es escasa o tensionada", según un estudio de Cáritas Española.

Así, en el país el 50,6 por ciento de las personas que alquilan no tendrían un nivel de ingresos suficientes para acceder hoy al mercado del alquiler, según el estudio 'La vivienda imposible: Del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', de Cáritas Española.

De igual modo, el estudio revela que la mitad de las personas que alquilan no tendrían un nivel de ingresos suficientes para acceder hoy al mercado del alquiler, es decir, que no encontrarían una renta que no supere un umbral máximo de esfuerzo del 30% de sus recursos.

De la misma manera, señala que las personas que no cuentan con capacidad económica para acceder al mercado ordinario de la vivienda se ven obligadas a desplazar su búsqueda de alojamiento hacia habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o casas en malas condiciones.

Esta situación, según la ONG, afecta especialmente a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes, hogares con baja intensidad laboral y con ingresos insuficientes o variables.

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