Extremadura se sitúa entre las regiones con mayor dinamismo de las ventas de sus empresas turísticas el pasado verano

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MADRID/MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades del norte de España (Cantabria +12,4%, País Vasco +10%, Galicia +8,7% y, con menor intensidad Asturias +5,6%), impulsadas por el efecto del eclipse solar, junto con las de interior (Extremadura +14,7% y Aragón +7,3%) han sido las que han registrado un mayor dinamismo de las ventas en sus empresas turísticas durante los meses de verano.

Así, el turismo español cierra un verano positivo, mejor de lo esperado, con un crecimiento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a los eventos extraordinarios en el país, como el eclipse del 12 de agosto, aunque este avance no se ha trasladado a los resultados empresariales debido a la creciente presión de costes (+7%) del petróleo o la energía, entre otros.

De este modo lo ha reflejado Exceltur en la presentación de un nuevo informe durante una rueda de prensa este martes, destacando la creación de más 105.000 empleos durante el periodo estival, a mayor intensidad que el resto de la economía, con mejoras salariales en especialmente en la hostelería.

En palabras de su vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli, el aumento de la productividad se ha visto lastrado por la intensificación del absentismo, que se ha elevado hasta el 7,7% de las horas trabajadas en las empresas turísticas, lo que supone un coste total del 3,8% de la facturación de las empresas turísticas.

Por otro lado, el buen comportamiento del turismo internacional continúa siendo el principal impulsor de la demanda a España, aunque ha crecido más en gasto (+9,2%) que en afluencia (+6,4%), si bien esta última se ha acelerado, en un contexto más diversificado por mercados, gracias a una creciente aportación de la larga distancia, destacando el comportamiento del mercado norteamericano.

Además, la demanda nacional ha mantenido su fortaleza en el verano, con un incremento del gasto turístico del 4,8%, con unos volúmenes de noches en alojamientos reglados similares a los del año 2025 (+0,2%), y un notable aumento del gasto a destinos internacionales (+8,8%). No obstante, continúa el trasvase del transporte, con la alta velocidad perdiendo viajeros, en detrimento del transporte aéreo.

Por comunidades autónomas, las del norte de España (Cantabria +12,4%, País Vasco +10%, Galicia +8,7% y, con menor intensidad Asturias +5,6%), impulsadas por el efecto del eclipse solar, junto con las de interior (Extremadura +14,7% y Aragón +7,3%) han sido las que han registrado un mayor dinamismo de las ventas en sus empresas turísticas, durante los meses de verano.

Por su parte, las autonomías del sol y playa han mantenido su dinamismo, aunque con menor intensidad, en un contexto de altos niveles de ocupación.

En cuanto al alquiler turístico, la depuración de la oferta ilegal de VUTs pierde intensidad tras la derogación del registro único en mayo, tal y como ha señalado Perelli. La caída de la oferta de las VUTs en las plataformas digitales se ha ralentizado durante el verano hasta el -8,3%, frente al -11,3% que se anotó entre enero y mayo de este año.

EXCELTUR MANTIENE SU PREVISIÓN DEL CONJUNTO DE 2026

De cara al cierre de año, desde Excelur pronostica unas expectativas positivas para las empresas turísticas para el cuarto trimestre, sustentada por la fortaleza prevista de la demanda, pero en un escenario de moderación de crecimiento hasta el 2,8 por ciento.

La cronificación del conflicto en Oriente Próximo mantendrá la geopolítica como un factor condicionante para finales de año.

En consecuencia, el 'lobby' turístico sostiene la previsión del crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2026 en el +2,7 por ciento, hasta los casi 227.000 millones de euros de aportación a la economía española, el 12,9 por ciento del total.