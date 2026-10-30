Extremadura se sitúa entre las zonas con déficit más acusados de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre

Mujer con paraguas - EUROPA PRESS

MADRID/MÉRIDA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura se sitúa entre las zonas del país con déficit más acusados de lluvias acumuladas en España desde el 1 de octubre de 2026, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2026 hasta el 27 de octubre de 2026 se cifra en 52 litros por metro cuadrado, lo que representa alrededor de un 20% menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo (65 litro/metro cuadrado).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las precipitaciones acumuladas "presentan un marcado contraste entre el este y el oeste peninsular".

Destacan los valores superiores a los normales en sectores del nordeste y en la vertiente mediterránea, especialmente en Levante, donde se supera localmente el triple de la precipitación normal.

En cambio, predominan los déficits en la mitad occidental, más acusados en Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental.

En Baleares destacan los superávit en Ibiza y en el oeste de Mallorca, mientras que en Menorca los valores son próximos o ligeramente superiores a los normales.

En Canarias la distribución es muy heterogénea: las precipitaciones superan los valores normales principalmente en el norte y este de La Palma, el nordeste de Tenerife y Gran Canaria, el sur de Fuerteventura y el este de Lanzarote, mientras que en los sectores opuestos predominan los déficits. En El Hierro predominan los valores superiores a los normales.

Durante el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de octubre, las precipitaciones afectaron principalmente al archipiélago canario y a la zona norte de la Península en una franja que va desde Galicia hasta el pirineo oscense. En el resto del territorio las precipitaciones fueron más dispersas y puntuales como por ejemplo en la isla de Menorca.

Las precipitaciones más destacadas superaron los 200 litros/metro cuadrado en el litoral de Guipúzcoa y los 60 litros/metro cuadrado en el norte de la isla de La Palma y en la mitad este de Gran Canaria.

Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales destacan los 283 litros/metro cuadrado en San Sebastián/Igeldo; 34 litros/metro cuadrado en Hondarribia-Malkarroa; 23 litros/metro cuadrado en Gran Canaria/Aeropuerto; 20 litros/metro cuadrado en Pontevedra y 15 litros/metro cuadrado en Vigo/Peinador y en Lanzarote/Aeropuerto. El día 28 se registraron precipitaciones débiles en Galicia y en la cornisa cantábrica.