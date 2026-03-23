Extremadura solicita a la ministra de Sanidad que incluya el impacto de la huelga médica en el próximo CISNS

La consejera de Salud en funciones, Sara García Espada - JUNTA DE EXTREMADURA

PLASENCIA (CÁCERES), 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada, ha solicitado formalmente y por escrito a la ministra de Sanidad, Mónica García, que incluya como punto prioritario del orden del día del próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), previsto para este viernes, día 27, la valoración específica sobre el impacto de la actual huelga médica que afecta a todo el territorio español.

En la solicitud remitida al Ministerio de Sanidad se indica que el conflicto, derivado del proceso de negociación del Estatuto Marco, ha desencadenado una situación de alcance estatal "sin precedentes" y con "efectos significativos" en la organización de los servicios sanitarios y en la prestación asistencial.

La huelga, ha precisado García Espada, está teniendo un "impacto" directo tanto en la actividad de los centros como en la atención que reciben los ciudadanos, lo que genera una presión asistencial y organizativa extraordinaria en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, la consejera de Salud en funciones ha subrayado la necesidad de que el Ministerio de Sanidad impulse una resolución inmediata del conflicto con la profesión médica, dada que sus consecuencias impactan tanto en los profesionales como en los usuarios que esperan ser atendidos por un personal que pide "a gritos" ser escuchado.

En Extremadura, el SES ha cuantificado ese impacto en el mes de marzo en 48.713 consultas anuladas y 602 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Por otra parte, los datos acumulados de los días y semanas de huelga convocados en diciembre, febrero y marzo han dejado un impacto asistencial en Extremadura de 159.293 consultas anuladas y 1.618 operaciones suspendidas en total.

Sara García Espada ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa en la que ha informado del primer procedimiento de donación de órganos realizado en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.