Extremadura traslada al Gobierno que durante 2024 acogió a 126 menores migrantes no acompañados

BADAJOZ, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha trasladado al Ministerio de Juventud e Infancia que durante el pasado año 2024 atendió a un total de 126 menores migrantes no acompañados.

La comunidad contaba con 56 plazas y se arbitraron 24 plazas más, llegando a las 80. "La sobreocupación en el pico máximo ha sido de un 134 por ciento con fecha de ahora del 2025", ha señalado la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada.

García Espada, a preguntas de los medios este martes en Badajoz, ha dado a conocer estos datos, donde ha informado de que la Junta ha contestado al requerimiento del Gobierno por "lealtad institucional".

"Saben que en Extremadura hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad a este Real Decreto y no hemos sido la única comunidad. Consideramos que invade competencias, consideramos que no es correcta la forma del reparto arbitrario de menores migrantes no acompañados y consideramos que estos menores necesitan un trato correcto y adecuado a sus demandas y sus necesidades", ha asegurado.

En este sentido, la responsable autonómica ha recalcado que el "esfuerzo" de la Junta es "evidente" de cara a atender a los menores en las "mejores condiciones posibles" y ha pedido al Gobierno que articule "todos los mecanismos necesarios del control en origen y control de fronteras que ofrece Europa", algo que, a día de hoy, "no está haciendo".

"Entonces sí pedimos seriedad y rigor para atender a estos niños como merecen", ha insistido la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.

PLAZAS MIR EN LA REGIÓN

Por otro lado, y preguntada por las plazas MIR, la consejera de Salud ha informado de que, a fecha de este martes, se han adjudicado un total de 133 plazas MIR, de las que una decena son de medicina familiar.

En este sentido, ha recordado que "peleó, peleó, peleó" por no tener nota de corta en los MIR, ya que era un "lujo" que no se podía permitir, además de destacar que la región ha aumentado en dos las plazas de formación.

"Con estos mimbres vamos a esperar los cestos, con estos mimbres vamos a esperar al día 28 que acaba la asignación. A día de hoy hemos adjudicado más de 100 plazas de las 230 que ofertamos, pero esperamos al balance al final, yo confío en que mejoremos la adjudicación de plazas del año pasado, pero no está en nuestro tejado, nosotros sí como gobierno hemos puesto esos mimbres que le digo para que elijan Extremadura, para hacer Extremadura una tierra atractiva para fidelizarlos y atraerlos, y ahora lo que confiamos es que Extremadura los necesita aún y que se queden con nosotros", ha señalado.