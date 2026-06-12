Extremadura es la única CCAA en contar con atención judicial especializada a víctimas de violencia de género

Reunión de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer este viernes en la sede del TSJEx, en Cáceres - TSJEX

CÁCERES, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha valorado que la región extremeña es la única Comunidad Autónoma (CCAA) en contar con atención judicial especializada a víctimas de violencia de género, lo que ha llevado a que el 80% de los procedimientos finalicen con juicio rápido dando una respuesta más eficiente a las víctimas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, que ha tenido lugar este viernes en la sede del Alto Tribunal extremeño, en Cáceres, con el objetivo de coordinar las actuaciones que vienen realizando desde las comisiones provinciales y las distintas administraciones implicadas en la atención a víctimas de violencia de género.

Tena Aragón, al término de la reunión, ha hecho balance del funcionamiento de las Secciones comarcalizadas de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, Mérida y Badajoz, destacando que la experiencia ha sido "positiva" con "buenos tiempos de respuesta y resolución".

En declaraciones a los medios, ha recordado que dicha atención especializada ha sido posible gracias a la puesta en marcha desde el 1 de enero de la Sección comarcalizada de Violencia Sobre la Mujer de Mérida y la ampliación de plazas judiciales en la Secciones comarcalizadas de Cáceres y Badajoz de Violencia Sobre la Mujer.

Esto ha permitido que "sea una realidad que en nuestro territorio no haya víctimas de primera o segunda categoría, y que con independencia del lugar en donde residan tengan la misma atención especializada y solvente".

En cuanto al funcionamiento en sí de las Secciones, ha indicado que se ha seguido la línea de la Sección comarcalizada de Cáceres y que el 80% de los asuntos se resuelven con juicio rápido, dando una respuesta más eficiente a las víctimas, por lo que el nivel de asuntos pendientes no supera el 20% sobre el volumen de entrada en ninguna de las secciones.

Por otra parte, en la reunión se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar la atención a las víctimas de violencia de género a los familiares, especialmente, a los hijos y a los padres de las víctimas, que "también son víctimas de esta violencia", ha dicho.

En la reunión han participado entre otras autoridades el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez; la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez; y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

Han asistido también el general Jefe de Zona de la Guardia Civil, Andrés Manuel Velarde; la inspectora Jefe de Policía Nacional, María Elisa Fariñas, así como miembros de la Administración de Justicia, Guardia Civil, Policía Local, Imex y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.

También ha participado en la reunión el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, quien ha valorado de forma positiva el avance que ha supuesto para la ciudad la incorporación al sistema VioGén y la puesta en marcha de la unidad específica de la Policía Local para la protección de víctimas de violencia de género.

Mateos ha asumido el compromiso de estudiar un futuro incremento de efectivos adscritos a esta unidad si así lo requieren tanto los órganos judiciales como la Policía Nacional.

ÚLTIMOS DATOS

Precisamente, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana ha señalado la importancia de la colaboración institucional en los casos de violencia de género, a través del sistema VioGén, al que ya se han adscrito 13 localidades extremeñas y pronto lo hará también Almaraz. En el caso de Badajoz, única capital de provincia española que no ha firmado este acuerdo, Quintana ha dicho que "ha perdido la esperanza" de porque no dan ningún paso al respecto.

Respecto a los últimos datos que se han registrado, Quintana ha avanzado que Extremadura tiene abiertos un total de 2.781 casos por violencia de género, 1.513 son de la provincia de Badajoz y 1.268 en la provincia de Cáceres. En total, hay 1 caso de riesgo extremo, 41 de riesgo alto, 551 de riesgo medio y 2.222 de riesgo bajo. Estos últimos son los que gestiona la Policía Nacional o la Guardia Civil en colaboración con las policías locales.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MEDIOS

Por su parte, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez, ha subrayado la importancia de dar a conocer los recursos disponibles tanto a las víctimas como a los profesionales y a la ciudadanía en general, así como de reforzar la coordinación entre administraciones para favorecer la recuperación integral de las víctimas.

"Es fundamental ayudar y coadyuvar, a través de esa coordinación interinstitucional, a la recuperación integral de las víctimas", ha señalado Sánchez Vera, que ha recordado que uno de los recursos esenciales con los que cuenta Extremadura son los Centros de Atención Integral 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual, que ofrecen atención especializada, psicológica, social y jurídica a mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido violencia sexual, ya sea recientemente o en cualquier momento de su vida.

Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2024, estos centros han atendido más de 200 casos y actualmente gestionan 109 expedientes en tramitación.

Con el objetivo de acercar este recurso a la ciudadanía, la Secretaría General de Igualdad y Conciliación ha puesto en marcha una campaña informativa que incluye la distribución masiva de trípticos y material divulgativo. Esta iniciativa pretende facilitar el contacto con los centros de crisis y mejorar el conocimiento de los servicios que prestan, garantizando que cualquier persona pueda acceder a la información y a la atención especializada que ofrecen.

Al mismo tiempo ha señalado que "estamos trabajando para adquirir los equipos tecnológicos necesarios para que las víctimas de violencia sexual, las mujeres, sus hijas e hijos o víctimas de violencia de género puedan declarar desde los centros de crisis y obtener la acreditación como lugar seguro o punto seguro desde donde puedan efectuar esa declaración".

Para la secretaria general de Igualdad y Conciliación "lo importante es que la víctima pueda sentirse reconfortada, y que pueda declarar con serenidad y, sobre todo, que podamos entre todos ayudarlas a recuperar su vida cuanto antes", ha asegurado.

Sánchez Vera ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para luchar contra esta tragedia y "que las víctimas denuncien, que den el paso para evitar la impunidad de los presuntos agresores", ha concluido.